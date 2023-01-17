السعودية تتيح تأشيرة جديدة دون رسوم

كشفت الخطوط الجوية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة جديدة، وهي إصدار تأشيرة سياحية دون رسوم عند شراء التذاكر، وستكون متاحة للقادمين للمملكة العربية السعودية بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة شريطة ألا تتجاوز مدة التأشيرة 4 أيام.

تفعيل البنية التحتية الرقمية

وأوضحت صحيفة «عكاظ» السعودية اليومية، أن المتحدث باسم الخطوط السعودية عبدالله الشهراني، أشار إلى أنه سيتم تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكّن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذاكر.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

وأكد المتحدث باسم الخطوط السعودية، أن القرار السعودي الأخير يأتي ليتوافق مع رؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السياح، متابعا: «التأشيرة ستمكن القادمين إلى المملكة من التنقل، وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات وأداء مناسك العمرة».