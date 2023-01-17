استعلام عن طلب تأشيرة زيارة مقدم لوزارة الخارجية السعودية خلال 2023

أتاحت الرياض إمكانية الاستعلام عن معاملات وزارة الخارجية بالسعودية من البوابة الرسمية للوزارة التي تتيحها للجمهور، حيث تقدم وزارة خارجية المملكة العربية السعودية خدماتها إلكترونيا، ما يسمح للمواطنين بالحصول على معلومات حول الطلبات المقدمة إلى وزارة الخارجية السعودية، لإصدارها تأشيرة زيارة لشخص تابع لمقدم الطلب، بمعايير منتظمة وآمنة تضمن راحة المتقدمين، التي سيقدمها تتحدث عن تقديم إلى وزارة الخارجية، ورابط للاستعلام.

خطوات طلب تقديم إلى وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية

خدمة طلب التقديم إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، التي سهلت على المواطنين متابعة الطلبات الرسمية المقدمة إليها، والاستعلام عن التأشيرات من خلال إدخال البيانات في الخطوات التالية:

- انتقل مباشرة إلى موقع الويب لمنصة التأشيرة.

- أكمل بطاقة الأسئلة للطلبات التي تم تقديمها والتي تشمل نوع الاستعلام الذي يقوم به الشخص.

- أدخل رقم الطلب.

- أدخل رقم السجل الوطنيأدخل رمز التحقق

- انقر فوق مربع الاستعلام.

- بعد الضغط على استعلام، ستظهر النتيجة مباشرة.

استعلام عن طلب تأشيرة زيارة مقدم لوزارة الخارجية 1444.

هناك مجموعة من الخطوات التي تسمح للأفراد بالاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية، من الطلبات المقدمة سابقا إلى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن طلب تأشيرة زائر

- التوجه مباشرة إلى منصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.

- حدد طلب التأشيرة من مربع نوع الاستعلام.

- أدخل رقم الطلب.

- أدخل رقم جواز سفرك.

- أدخل رمز التحقق.

- انقر فوق مربع الاستعلام.

- يعرض الموقع تفاصيل حالة الطلب.