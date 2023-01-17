للمصريين المقيمين في السعودية.. كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

يمكن للمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية إلكترونيا، عن طريق الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، من خلال الرابط، وإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل كامل وصحيح لإتمام عملية التقصي.

وقامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، إذ أتاحت الطلبات العائلية أو الشخصية، ويجرى إرسال الزيارة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بشكل إلكتروني ويمكن متابعة الطلب من خلال خدمات الاستفسار.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية برقم الطلب لسنة 1444 هـ

على المقيم في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال الإجراءات التالية:

- الوصول إلى خدمة التأشيرات.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال المنصة، وهي كالتالي:

رقم جواز السفر، تحديد نوع التأشيرة، تعبئة المواطنة، وجهة الوصول، رمز التحقق المرئي، ثم انقر فوق مربع البحث.

خطوات تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين

إجراء الاستفسارات حول طلب زيارة عائلية للمقيمين برقم الطلب باتباع الخطوات التالية:

- الوصول من خلال منصة التأشيرة.

- اختر نوع الاستعلام.

- أدخل رقم الطلب الخاص بك في المربع المقدم.

- املأ رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

- انقر فوق خيار الاستعلام.