ترشيح 14 سيدة مكافحة بكفر الشيخ للأم المثالية لعام 2023

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، عقد اجتماع للجنة التي وجّه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك برئاسة السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار وترشيح الأم المثالية بالمحافظة.

وتشكلت اللجنة من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومنى البحيري، رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، وأحمد غنيم، وكيل إدارة الأسرة والطفولة، وإيمان إبراهيم، مسئول المؤسسات والأسر البديلة، ورضا صلاح، بإدارة الأسرة والطفولة.

محافظ كفر الشيخ: اختيار الأم المثالية يتم بشفافية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقاً لشروط وضوابط تم وضعها، مؤكداً أن كل أم مثالية لها قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها، مثمناً دور وعمل اللجنة الفنية على جهودها المبذولة في اختيار وترشيح الأم المثالية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في اختيار وترشيح الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لتكريمهن، وإبراز قصص كفاحهن مع اقتراب احتفالات عيد الأم 2023.

18 سيدة يتقدمن للمشاركة في «الأم المثالية»

ومن جانبه، أشار السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إلى أنه تقدم للمديرية 18 من الأمهات ضمن اختيار الأمهات المثاليات، وقد انطبقت الشروط على 14 أما منهن، تم تقسيمهن إلى 13 أما مثالية طبيعية وبديلة.