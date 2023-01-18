أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها من اللحوم البيضاء، مثل البط والرومي والبانيه، أمر يهم الكثيرون ويبحثون عن معرفة أسعاره في أسواق التجزئة، وكذلك داخل المزارع، فضلا عن سعر المشتقات كالبانيه والكبدة وغيرها.

ويهتم قطاع عريض من المواطنين المستهلكين للدواجن بالبحث عن أسعار الفراخ اليوم وكذلك أسعار اللحوم البيضاء الأخرى كالبط والرومي بشكل يومي في إطار متابعتهم للأسعار المختلفة، لتناولها كدواجن محمرة أو مشوية.

أسعار الفراخ البيضاء

تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 51 جنيها، وفي المحال 56 جنيها.

بلغ سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 35 جنيها، سجل في المحال نحو 40 جنيها.

ووصل سعر كيلو البط المولار اليوم نحو 40 جنيها، وفي المحال 45 جنيها.

وسجَّل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجَّل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، يصل للمستهلك بـ80 جنيها.

وبلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.