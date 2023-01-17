الصور الأولى للمفرج عنهم اليوم من المحبوسين احتياطيا ضمن «العفو الرئاسي»

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عضو لجنة العفو الرئاسي، صور المفرج عنهم اليوم، وهم 31 من المحبوسين احتياطيًا، في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة.

وأكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص جميع الحالات، ووفقا للمحددات الموضوعة مُسبقا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ووزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف.

وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.