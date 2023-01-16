عماد الدين حسين: بعض المفرج عنهم شاركوا في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، وإيجاد نقاش يفضي إلى إجراءات وتشريعات، حيث تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيحضر الجلسات الأخيرة للحوار الوطني.

وأضاف حسين، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «في البداية كان هناك تشكك والناس مقعدتش مع بعض قبل كده في الحوار الوطني، وممكن يبقى في مشاجرات، لكن الأمور وصلت إلى مرحلة محترمة جدا من الرقي والتحضر وتقبل الأفكار والنقاش الحر من تيارات مختلفة».

وتابع: «في البداية كانت هناك حالة من عدم التقبل، لكن انتهى الأمر إلى وجود لغة حوار راقية ويقين بأن الجميع في مركب واحدة، وهذا الأمر يعد أحد أهم منجزات الحوار الوطني حتى قبل أن يبدأ مباشرة».

وأشار، إلى أنه إذا نجح الحوار الوطني في الملف السياسي، فإن هذا الأمر سيقود إلى انفراجة آلية في المحورين الأخرين من محاور الحوار الوطني (الاقتصادي والاجتماعي)، لافتًا إلى أهمية التطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية ودعم الأحزاب والإفراج عن المزيد من المحبوسين، حيث جرى الإفراج عن 1200 شخص منذ 26 إبريل حتى اللحظة، وهذا إنجاز كبير يحسب في أحد جوانبه للحوار الوطني.

وأكد أن هناك أرضية يمكننا الانطلاق منها حينما ينفتح المجال السياسي بشكل أكبر، مشددًا على أن الحوار الوطني لا ينعقد بين أقلية وأغلبية، ولكن بين مكونات العمل الوطني، وبالتالي يمكن الوصول إلى توافقات تعبر عن المجتمع المصري وتطوره، على سبيل المثال، هناك إجماع في المجلس على تصفية ملف المحبوسين احتياطيا، وبخاصة أن هناك مِن بين الذين خرجوا مِن السجون أشخاص شاركوا في الحوار الوطني، وهذا ما يعبر تطور مهم.