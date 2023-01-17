بريطانيا تكثف جهودها لزيادة الدعم لأوكرانيا من بوابة أمريكا وكندا

يسعى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا، وذلك خلال رحلته إلى الولايات المتحدة وكندا، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، وفقا لشبكة «العربية نت».

الغرب متحد ضد الأزمة غير الشرعية في أوكرانيا

وقال «كليفرلي»، في بيان، إن الغرب متحد ضد الأزمة غير الشرعية في أوكرانيا، وإن بلاده ستواصل استخدام علاقاتها الدفاعية والأمنية لضمانِ فوز الشعب الأوكراني.

بدورها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنه يجب على وزير الخارجية البريطاني أن يوضح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفة عبر تطبيق «تليجرام»، أنه لا يفهم، لقد فرضنا عليه عقوبات بسبب مساره المعادي لروسيا، لكن لا يزال يتعين عليه توضيح دعمه لنظام كييف والنازية الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت «زاخاروفا» أنه جرى إدراج كليفرلي ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية، وقالت إن قائمة العقوبات الروسية، التي نشرت مؤخرا، تضم 36 شخصا، مضيفة أنه تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحافي في بريطانيا إلى قائمة العقوبات، بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج مسار مناهض لروسيا خلال يناير الجاري.

بريطانيا ستطور أسطول دباباتها إلى مستوى أعلى

كان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قد أعلن، أمس، أن بلاده ستطور أسطول الدبابات إلى مستوى أعلى، وذلك عقب إرسالها إلى أوكرانيا، مضيفة أن بريطانيا تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى أسطول دبابات أكبر.