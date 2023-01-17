متحدث «الصحة» لـ قصواء الخلالي: استقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية مجانا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل البروتوكول بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، لاستقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية مجانا، قائلا: إن جزء من النشاطات التي تقوم بها بعض المستشفيات الخاصة الكبرى، استقدام خبراء أجانب لتقدم خدمة صحية، وإجراء عمليات جراحية مقابل أجر.

تدريب الكوادر الطبية

أضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك توجيها من وزير الصحة والسكان، للاستفادة من هؤلاء الخبراء، من خلال عملهم في مستشفيات وزارة الصحة، لتقديم نفس النوعية للخدمة للمرضى مجانا، وتدريب الكوادر الطبية بمستشفيات وزارة الصحة.

5 من أكبر المستشفيات الكبرى

أشار إلى أن هناك استجابة جيدة للغاية من 5 من أكبر المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وتوقيع البروتوكول للاستفادة من خبرات الخبراء الأجانب.

وأكد أن البروتوكول يخص المستشفيات التي تستقبل خبراء أجانب بشكل دوري، بمعدل مرة كل شهر أو شهرين، والمجال مفتوح لأي مستشفيات في أي محافظة تستقبل خبراء أجانب.

استقدام خبراء أجانب في جراحات الأورام

وأوضح أنه عادة يتم استقدام خبراء أجانب في جراحات الأورام والمخ والأعصاب والعظام والمفاصل، وهي التخصصات ذات المهارة والمتخصصة التي تحتاج لخبرة كبيرة.

وأفاد بأن تطبيق البروتوكول بدأ من اليوم وبالفعل يوجد خبراء أجانب قدموا خدماتهم الصحية في معهد ناصر على سبيل المثال.