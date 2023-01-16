يوسف الحسيني: لدينا مبالغ في الأسواق تخطت 920 مليون دولار الأسبوع الماضي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر لديها مبالغ تخطت 920 مليون دولار في الأسواق خلال الأسبوع الماضي طبقا للبنك المركزي المصري؛ جزء منها محلي، متابعا: «إحنا مش داخلين تحديات ولا منافسات مين هيتكلم أكتر على السوشبال ميديا، الاقتصاد عبارة عن مؤشرات، وقولنا هتعدي والمطلوب الصبر، وده كلام البنك المركزي، والمؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول خلال الأيام الماضية وسجلت زيادة تجاوزت 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا».

القطاع المصرفي غطى 2 مليار دولار من طلبات المستثمرين

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن البنك المركزي أكد أن القطاع المصرفي غطى 2 مليار دولار من طلبات المستثمرين خلال آخر 3 أيام عمل بخلاف طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية؛ بما يؤكد أن هناك قدرة حقيقية واضحة للقطاع المصرفي في تغطية طلبات العملة المعلقة للمستثمرين في أقرب وقت.

البنوك تروج للمشتقات المالية

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن البنك المركزي بيّن أن البنوك تروج للمشتقات المالية بشكل كامل، متابعا: «في سنة 2017 اتكلمت عن الدولار ولحد سنة 2020 الدولار لم يتجاوز الـ20 جنيها، مش علشان يوسف كلامه صح لكن عشان السياسيات صحيحة».

وأكد أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعه بقيمه 470 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، ووصل إلى 40 مليار مقابل 33.53 مليار دولار: «الاحتياطي بيزيد، وكثير من اللي مش عارفين بيصدقوا شائعات الإخوان بأن مصر بتصرف من الاحتياطي النقدي، وأن في هروب للاستثمارات من مصر».