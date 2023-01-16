 طبيب باطنة ومناعة يكشف لـ يوسف الحسيني تفاصيل البنكرياس الصناعي  

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بمستشفيات جامعة عين شمس، إن مريض السكر، من النوع الأول يعاني من نقص في إفراز الأنسولين من البنكرياس، بما يعني أن الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين تتعرض لنوع من الضمور وتقل بشكل كبير ويكون إفرازها للأنسولين ضعيف جدا.

عدد الوجبات التي يتناولها المريض

وأوضح «عقبة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية الأولى، أنه في هذه الحالة يكون العلاج استبداليا عن طريق حقن المريض بالأنسولين وفقا لحاجته أو عدد الوجبات التي يتناولها والمجهود الذي يبذله، مشيرا إلى أن هذه النتيجة كانت تلزم المريض بتناول الأنسولين عن طريق الحقن، وبالرغم من أهمية الأنسولين إلا أن الحقن به مشكلة وخاصة لدى الأطفال.

وأشار إلى أن الطب يستخدم التكنولوجيا بشكل كبير للاستفادة منها في العلاج، وأصبحت هناك تكنولوجيا يستخدمها الطب من خلال وسائل علاجية يتم تجربتها لتخفيف الآلام على المرضى والمشكلات التي تنتج عن استخدام الدواء أو عدم توافره لأي أسباب، لافتا إلى أن التكنولوجيا، تراعي طريقة التعامل مع المرضى بعدة طرق منها البحث عن البنكرياس الصناعي الذي يعد وجهة نظر تستخدم 3 أجهزة لتعويض الشخص المصاب بالسكر من النوع الأول عن احتياجاته من الأنسولين.

الجهاز يقوم بقياس السكر على مدار 24 ساعة

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الجهاز يقوم بقياس السكر على مدار 24 ساعة لمعرفة المقياس طوال الوقت، مع وجود نظام حوسبي يحسب كميات السكر التي تناولها الشخص ويالتالي تحديد كميات الأنسولين اللازمة من خلال بعض المعلومات الأولية، مع وجود مضخة صغيرة تضخ الأنسولين حسب الاحتياج بشكل تلقائي.