«الأهرام للدراسات الاستراتيجية» لقناة القاهرة الإخبارية»: مصر لها دور تاريخي في القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن جزءًا من القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمود عباس، رئيس دولة فلسطين، تعود لعامل التوقيت في هذا الظرف المهم الذي يتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين قوى مهمة ومعنية بالقضية الفلسطينية.

مصر لديها دور تاريخي ورؤية بشأن هذه القضية

وأضاف «فرحات» في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لديها دور تاريخي ورؤية بشأن هذه القضية، والأردن أيضًا لها علاقة قوية بالقضية الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالجار الجغرافي أو بأمور كثيرة أخرى، وبالتالي هذه المسؤولية التاريخية على مصر والواقع الخاص بالأردن يفرض التشاور المستمر وبشكل دوري بين الدول الثلاث.

قادة الدول الثلاث

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها التشاور، لكن يمكن القول إنه بات هناك آلية ثلاثية تضم الدول الثلاث، هذه الآلية من الطبيعي أن يكون لها اجتماعات دورية بين قادة الدول الثلاث لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وتأثيرات البيئة الإقليمية والدولية على هذه القضية.