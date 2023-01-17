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خبير اقتصادي تونسي لقناة القاهرة الإخبارية: البطالة تخطت 140 مليون شخص عالميا

كتب:

محمد أيمن سالم
09:49 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
ارشيفية

ارشيفية

قال حسين الرحيلي، خبير الاقتصاد والتنمية، من تونس، إن العالم يمر بمرحلة تدمير ممنهج للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

140 مليون عاطل على مستوى العالم  

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أكثر من 140 مليون شخص على مستوى العالم أصبحوا دون عمل عقب جائحة كورونا، إضافة إلى تعطل محركات الإنتاج والتجارة العالمية وسلاسل الإنتاج.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد سببًا رئيسيًا في الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم، ما يستدعي تدخل المهتمين بمسألة التشغيل بإعادة تدوير محركات الإنتاج خاصة في الدول الفقيرة.

فشل العولمة

وأوضح «الرحيلي» أن العولمة أثبتت فشلها في إعادة تقسيم الثروة العالمية بشكل عادل، وهو ما يتضح في ارتفاع أعداد الفقراء وارتفاع نسب البطالة أخيرًا.

وتابع أن الحل يكمن في إنشاء صناديق خاصة من قِبل منظمات العمل الدولية لحماية الفئات الهشة وملايين العمال الذين طالتهم أزمة البطالة.

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