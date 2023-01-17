كاتبة صحفية لقناة القاهرة الإخبارية: الإضرابات ستزيد الضغط على المملكة المتحدة

قالت منال لطفي، الكاتبة الصحفية، من لندن، إن بريطانيا تواجه العديد من الإضرابات في عدة مجالات، ما يفتح المجال للتصعيد بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية.

الإضرابات ستؤدي لزيادة الضغط الاقتصادي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل تلك الإضرابات ستؤدي لزيادة الضغط الاقتصادي على المملكة المتحدة، إذ تُكبّد الإضرابات خزينة البلاد خسائر كبيرة، بخلاف انتشار الجريمة وسرقة المتاجر.

وتابعت أن المجتمع المدني البريطاني، يحاول المساعدة في الأزمات القائمة، لكن الأمور في بريطانيا تفاقمت إلى حد يصعب فيه احتواء الأزمات المتعلقة بالأجور وغلاء المعيشة.

حكومة سوناك لا تتحمل كل هذه الأزمات

وأوضحت أن حكومة سوناك لا تتحمل كل هذه الأزمات، لكن يتحملها رئيس الوزراء الأسبق جونسون، إذ أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زاد الأمور تعقيدًا.

وأشارت إلى أن الشارع البريطاني وصل لأدنى حد من الثقة في الشرطة البريطانية نتيجة العديد من الحوادث داخل جهاز الشرطة أخيرًا، خاصة التحرش والعداء للنساء.

واتسعت دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا، بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقي القطارات مزيدًا من الإضرابات.