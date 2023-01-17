خبير طاقة لقناة القاهرة الإخبارية: على العالم توسيع استثماراته في إنتاج الغاز

قال ممدوح سلامة، خبير الطاقة العالمي، إن منتدى دافوس سيبحث بعض الحلول المقترحة لأزمة الطاقة، لكن على العالم توسيع استثماراته في إنتاج النفط والغاز؛ اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد العالمي للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية التي يمكن أن تصبح مستدامة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المتزايد.

الطاقة المتجددة

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة لا يستطيع وحده تزويد العالم باحتياجاته من الطاقة، وبالتالي على العالم تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح «سلامة» أن أمن الطاقة بدأ يبرز بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، الذي يسبق أي اعتبارات أخرى في التحول للطاقة المتجددة.

أهمية استراتيجية كبيرة

وتابع بأن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز أصبح لها أهمية استراتيجية كبيرة في العالم الآن، وذلك لما يمتلكوه من احتياطيات كبيرة في النفط والغاز.