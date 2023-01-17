رئيس «الثقافي الروسي» لقناة القاهرة الإخبارية: تغيير موسكو لقادة الجيش في أوكرانيا استراتيجي

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن التغيرات التي طرأت على قادة القوات الروسية التي أقرها الرئيس بوتين مؤخرا ليست إرباكًا في صفوف القوات المسلحة الروسية لكنها ترجع إلى طبيعة الحالة الجيوسياسية الدولية وسلوك حلف الناتو الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

حلف الناتو في أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بناءً على ما يستعد له حلف الناتو في أوكرانيا ومحيط بيلاروسيا، كان لا بد لروسيا أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الصدام مع حلف الناتو لاحقًا.

حماية المساحة الواسعة لروسيا

وأوضح «شعيتو» أن القوات الروسية تقدر بمليون فرد، وهذا العدد لا يستطيع حماية المساحة الواسعة لروسيا التي تتجاوز 17 مليون كيلومتر مربع، ومحيطها الذي يقدر بآلاف الكيلومترات، وبالتالي تقرر استدعاء كل الاحتياط الروسي لمجابهة المخاطر التي تحيط بالأراضي الروسية.

استراتيجية جديدة للجيش الروسي

وتابع أن هناك استراتيجية جديدة للجيش الروسي في أوكرانيا، وهناك احتمالية لانتقال العمليات من عملية محدودة إلى مفتوحة تعتمد على أساليب جديدة، وكان لزامًا على الجانب الروسي اختيار قادة جدد للقيام بتلك الاستراتيجية الجديدة التي يحتمل أن تستخدم فيها أسلحة جديدة وتقنيات مختلفة.