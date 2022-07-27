صلاح عبد الله يفاجئ أحمد ناجي بمداخلة على الهواء.. ويرد: زملكاوي جميل

فاجأ الفنان صلاح عبد الله، الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي سابقًا، وفريق سيراميكا كيلوبترا حاليا، بمداخلة على الهواء، خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلامية منى عبد الغني، والذي يُعرض على شاشة «cbc»، إذ بدأ صلاح عبد الله مداخلته بقوله «عامل إيه يا حارس الشعر؟»، فيما تفاجئ أحمد ناجي والذي كان ضيفًا في البرنامج، إذ قال «أنت قلبي من جوه أقسم بالله، مبسوط جدًا أني سمعت صوتك، مفاجأة حلوة أوي».

صلاح عبد الله لأبنه أحمد ناجي: افخري بوالدك .. ده شاعر بجد

وأضاف «عبد الله»، خلال المداخلة، أنه كان يقوم بأحد الأعمال المهمة في المنزل، ومشغولًا، لكن القائمين على البرنامج ظلوا يحاولون التواصل معه، «برنامج الستات كل شوية يرن عليا، ومش مبطلين رن، بس لما عرفت أن أحمد ناجي موجود سيبت اللي في إيدي على طول، لأن أحمد ناجي ده الغالي بتاعنا»، موجهًا رسالة لأمينه ابنه الكابتن أحمد ناجي: « لازم تفخري بأبوكي، أبوها شاعر شاعر بجد، يمكن مش بشوفه كتير، بحكم الشغل، والتقينا في أكتر من برنامج عن طريق الصدفة بس هو شاعر».

أحمد ناجي مثال حي للروح الوطنية

وأوضح الفنان صلاح عبد الله، أن أحمد ناجي، ضرب مثلًا حي للروح الوطنية، عندما احتوى حارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى، عندما خرج غاضبًا من الملعب بسبب هجوم الجماهير له، وقدم استقالته كلاعب، إلا أن أحمد ناجي استطاع أن يحتوي هذا الحارس، «ناجي أخذ الحارس في حضنه واحتواه، وجعله يتراجع عن الاستقالة، وأقنعه بالعودة مرة أخرى»، فيما رد ناجي: «أنت زملكاوي جميل جدًا، أكتر واحد بحبه في الوسط الفني كله، مش بنتقابل كتير بس بحب النقاء اللي داخلك».