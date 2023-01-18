طرق مذهلة لعلاج التهاب الحلق في المنزل.. منها النوم المبكر لوقت كافٍ

التهاب الحلق أحد الأمراض المصاحبة لنزلات البرد أو الزكام والإنفلونزا والتي تكثر في فصل الشتاء، وتسبب ألما أو حكة أو تهيجا في الحلق يزيد من صعوبة البلع ما يزداد سوءا عند البلع، وبعيداً عن الأدوية لعلاج التهاب الحلق في المنزل، ترصدها «الوطن» في التقرير التالي.

ولعلاج التهاب الحلق في المنزل، لا بد من معرفة أسباب التهاب الحلق، والتي من بينها البرد أو الإنفلونزا، وبكتيريا الحلق والتهاب الحنجرة والتهاب اللوزتين والحمى الغدية وتوقف التنفس في أثناء النوم وارتجاع المريء والحساسية والتنقيط الأنفي الخلفي والآثار للتدخين.

طرق علاج التهاب الحلق في المنزل

تشتد أعراض التهاب في الليل ولا سيما عند الخلود للنوم، ولأنه لا يمكن لأي مستحلب أو دواء علاج التهاب الحلق بنسبة كبيرة تماما، فهناك طرق لعلاج التهاب الحلق في المنزل والتخفيف من آثاره في وقت قليل، منها:

1- علاج التهاب الحلق في المنزل بالغرغرة بالماء المالح

وعن أبرز طرق علاج التهاب الحلق في المنزل، يقول الدكتور حسين محمد، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة في حديث سابق لـ«الوطن»، إنه يمكن علاج معظم حالات التهاب الحلق في المنزل بالسوائل الدافئة، وأن يتغرغر المصاب بمزيج من الماء الدافئ و1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح، وشرب السوائل الدافئة التي تُلطف الحلق، مثل الشاي الساخن بالعسل أو المرق أو الماء الدافئ بالليمون، وإراحة الصوت حتى يتحسن الحلق.

2- شرب السوائل لعلاج التهاب الحلق في المنزل

شرب السوائل على مدار اليوم يساهم في علاج التهاب الحلق في المنزل، حيث يُعد الماء مثاليا لذلك، وتحافظ الرطوبة على إنتاج اللعاب والمخاط، الذي يحتاجه الحلق ليبدو طبيعيا، وشرب المياه قبل النوم يقلل من التهاب الحلق المزمن.

3- أقراص الاستحلاب وخل التفاح لعلاج التهاب الحلق في المنزل

استخدام خل التفاح لعلاج التهاب الحلق في المنزل طريقة غير مفضلة لكونه حمضيا، حيث يُفضل تجنب الطعام الحار والوجبات السريعة، التي تزيد الإصابة بالارتجاع الحمضي، وتعد مستحلبات ستريبسلز Strepsils الشهيرة بنكهة الفاكهة مهدئة ومطهرة توفر راحة فورية من ألم الحلق.

4- الشاي بالعسل والليمون

يعمل العسل كمهدئ ويساعد الليمون في علاج الاحتقان، وشربهما مع كوب من الشاي في المساء تخفيف أعراض التهاب الحلق، ويضمن المزيد من السوائل للحفاظ على الرطوبة، ويساهم في علاج التهاب الحلق في المنزل بحسب «روسيا اليوم».

5- الاستحمام بالماء الساخن لعلاج التهاب الحلق في المنزل

الاستحمام بماء ساخن قبل النوم، يساهم في علاج التهاب الحلق في المنزل، وينصح بأخذ نفس عميق عندما يمتلئ الحمام بالبخار، فهذا يساعد في تخفيف المخاط ويسهل التنفس، ويخفف التهاب الحلق.

6- النوم الكافي لعلاج التهاب الحلق في المنزل

التهاب الحلق يشير إلى الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، لذا يفضل النوم مبكرا لحصول على قسط كاف من الراحة لتعزيز المناعة لمكافحة الفيروسات، ينصح الأطباء بعدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام، لعلاج التهاب الحلق في المنزل، وهو مفيد لالتهاب الحلق الناجم عن نزلات البرد مشكلات الحلق التي تزداد في الصباح والمساء الناتج عن ارتداد الحمض، لذا يفضل عدم النوم قبل ساعة من تناول الطعام للمساعدة في عملية الهضم أيضاً.

حالات استخدام المضاد الحيوي لعلاج التهابات الحلق بالمنزل

استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق بالمنزل ليس ضرورية، فعادة ما تتحسن تلقائياً من أسبوع لأسبوعين، وإذا كان التهاب الحلق بسبب فيروس فالمضادات الحيوية لن تفلح في علاجه، فالعلاج بالأدوية في هذه الحالة قد يسبب أضرارا، وتستخدم المضادات الحيوية إذا كان التهاب الحلق ناتجا عن بكتيريا المكورات العقدية، حيث تمنع المضادات الحيوية في هذه الحالة الإصابة بالحمى الروماتيزمية، ونصحت وزارة الصحة البقاء يوم واحد في المنزل لمدة بعد استخدام المضاد الحيوي، وشرب السوائل الدافئة.

وإلى جانب علاج التهابات الحلق بالمنزل، احرص على التواصل مع الطبيب، إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية: ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ألم شديد في الحلق مصحوب بصعوبة في البلع أو التنفس، استمرار التهاب الحلق لمدة تزيد عن أسبوع، كثرة الإصابة بالتهاب الحلق.