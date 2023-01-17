أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون.. بينها شرب المياه وتناول وجبة الإفطار

تراكم الدهون تُعد مشكلة من المشكلات الشائعة التي يعاني منها كثير من الناس، سواء كان تراكم الدهون في كل الجسم أو في مناطق معينة بالجسم أبرزها منطقتي البطن والأرداف، فإنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والتي يمكننا تلافيها بطرق عديدة.

أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون

ومن أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون، حسب ما نُشر في موقع «mayo clinic»، هو اتباع نظام غذائي صحي معين «ريجيم»، وتناول أنظمة غذائية عديدة لهذا الغرض، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، أبرزها المشي لمدة نصف ساعة يومياً، والإكثار من شرب الماء.

كما يعد تقليل النشويات والسكريات في النظام الغذائي من أكثر الطرق التي تساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام، وذلك يقلل من عدد السعرات الحرارية المتناولة، إذ إن الجسم يبدأ بحرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات من أجل الحصول على الطاقة، كما أن الأنظمة الغذاية المتبعة قليلة النشويات تساهم في خفض مستويات هرمون الإنسولين، وذلك يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم والماء الزائد في الجسم، إذا يتم تقليل الوزن.

شرب الماء يعزز عملية الآيض

وحسب ما تم نشره، فإن شرب الماء يساهم في تعزيز عملية الآيض، خلال فترة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف بعد شرب الماء، ما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا نصف لتر من الماء قبل نصف ساعة من وجبات الطعام خسروا وزناً أكثر بنسبة 44% مقارنةً بالأشخاص الذين لم يشربوا الماء.

كما أن تناول البروتين في كل وجبة يساعد على الحفاظ على كتلة العضلات ويشجع حرق الدهون، لذلك لا بد من التأكد من دمج البروتينات الصحية، مثل المأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون وبيض البيض واللبن والجبن وفول الصويا والمكسرات والفاصوليا في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة.

الحفاظ على تناول وجبة الإفطار

الحفاظ على تناول وجبة الإفطار، لأن تخطيها يعرض الشخص لاكتساب مزيد من الوقت، حيث أثبتت بعض الدراسات، حسب ما تم نشره، أن معدلات الحرق تكون أعلى في الصباح، وعدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يجعل الشخص جائعا في وقت لاحق، وهو ما يؤدي إلى تناول الكثير من الطعام والشراب في الغداء والعشاء، ولإنقاص الوزن لا بد من تخصيص وقت دائم لتناول وجبة الصباح بطريقة صحية، أبرزها حبوب عالية من الألياف والحليب قليل الدسم، والفاكهة.

الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة، لذلك يجب أن يتم استبدالها بالأطعمة الصحية فقط، منها الخضراوات، المكرونة من الحبوب الكاملة، والجبن منخفضة الدهون، والطماطم المعلبة، والفاصوليا المعلبة، صدر الدجاج المشوي، حبوب الخبز الكاملة وأكياس من خضراوات السلطة.

الشاي الأخضر وممارسة الرياضة

ويُعد الشاي الأخضر من أبرز المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، كما أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن وحماية صحة القلب والحد من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه لا بد من المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، في مدة ما بين نصف ساعة إلى ساعة.