جامعة الأقصر حلم تحقق في عهد السيسي.. الدولة تواصل تنمية الصعيد

إنشاء جامعة في محافظة الأقصر، كان حلما يراود أهل المحافظة منذ عقود، بعد أن تكبد أبناؤها عناء السفر لسنوات، فضلا عن التكاليف المالية الكبيرة، لكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق الحلم وأصبح في المحافظة جامعة تمثلها، وتعزز مكانتها بين الجامعات على مستوى الجمهورية.

بداية تأسيس الجامعة

كانت البداية بإنشاء كلية الفنون الجميلة عام 1996، ثم كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة عام 2009، وفي عام 2016، أنشئت ثلاث كليات هي الحاسبات والمعلومات والألسن والآثار، وبهذه الكليات، تأسس فرع لجامعة جنوب الوادي في الأقصر، وفي عام 2018، صدر قرار بإنشاء كلية الطب لتكتمل ملامح جامعة الأقصر، ثم جاء المخاض عام 2019، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء جامعة الأقصر وانفصالها رسميا عن جامعة جنوب الوادي.

تعيين أول رئيس للجامعة

في عام 2020، كانت البداية الحقيقية للجامعة مع صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيسا للجامعة، ومنذ تولي عزوز رئاستها، أخذ على عاتقه مهمة تأسيس جامعة بالمعنى الحقيقي، لأنها كانت عبارة عن كليات منفصلة، ولا يوجد حرم جامعي يضم الكليات في مكان واحد، وإنشاء كلية الطب، التي كانت مجرد قرار فقط.

إنشاء كلية الطب

في عام 2020، نجح الدكتور عزوز، في إنشاء كلية الطب، عبر تخصيص أحد المباني التعليمية غير المستغلة، وإنشاء الكلية فيها، وجرى افتتاح الكلية عام 2021، وبدأت الدراسة فيها لأول مرة، وفي نفس العام، جرى تخصيص 2 من المباني التعليمية غير المستغلة في مدينة طيبة، وإنشاء كليتي العلوم والتربية، وتجهيزهما بأحدث الأجهزة والمعامل والفرش والتأثيث، حيث حصلت كلية العلوم على قرار الموافقة على الإنشاء من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، الذي يضم 1000 جهاز بالكليات.

كما جرى إنشاء مبنى جديد لكلية الطب بمدينة طيبة، وفق أحدث الطرز المعمارية والهندسية، يتسع لأكثر من 450 طالبا، ومكون من ثلاثة طوابق، كما تم في عهده وضع حجر الأساس لجامعة الأقصر الجديدة بمدينة طيبة على مساحة 100 فدان.

إنشاء كلية العلوم

وجاء الدكتور حمدي حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في استكمال المسيرة بالحصول على قرار إنشاء كلية العلوم من مجلس الوزراء تمهيد لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل، وكذلك أوشك مبنى كلية الطب الجديد على الانتهاء، وسيجرى افتتاحه خلال العام الجاري، كما نجح دكتور حمدي في تحديث وتطوير مبنى الإدارة المركزية للجامعة وبعض مباني الكليات.

المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية

حققت الجامعة طفرة كبيرة في مجال خدمة المجتمع، حيث شاركت الجامعة في مختلف المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية مثل طريق الكباش وحياة كريمة وتطوير وتجميل ميادين وشوارع المدينة، والافتتاحات الرئاسية المختلفة، كما شارك طلاب كلية الآثار في العديد من المشروعات الأثرية وأعمال الحفائر.