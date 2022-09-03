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الأوراق المطلوبة للتقديم للمستجدين بجامعة الأقصر وعناوين الكليات

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:03 م | السبت 03 سبتمبر 2022
جامعة الأقصر

جامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم، الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2022-2023، وذلك خلال الفترة من يوم 18 حتى 29 سبتمبر.

وأوضحت جامعة الأقصر، عبر موقعها الالكتروني، أن الأوراق المطلوبة كالتالي:

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الترشح + عدد 2 صورة.

- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة

- أصل شهادة الميلاد المائية الحديثة (أناث) + 2 صورة.

- أصل شهادة الميلاد المائية الحديثة (ذكور) مدون عليها الرقم الثلاثي+ 2 صورة.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية الصلاحية.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب سارية الصلاحية.

- عدد 8 صور شخصية خلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- استمارة 2 جند للذكور.

- نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور.

- حافظة بلاسيتك بكبسولة.

- طلب الالتحاق + استمارة الكشف الطبي (لدى مكتب شئون طلاب الكلية)

- سداد المصروفات عن طريق الفيزا فقط لا غير بخزينة الكلية، ويتم تسليم إيصالات السداد لمكتب شئون طلاب الكلية.

كليات جامعة الأقصر

تضم جامعة الأقصر 6 كليات هي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، والطب والألسن والآثار والحاسبات والمعلومات، وفيما يلي عناوين الكليات والإدارة المركزية.

كليتا الحاسبات والمعلومات والآثار والإدارية المركزية للجامعة- العنوان شارع المدارس بالعوامية جنوب المدينة.

كلية الفنون الجميلة- العنوان بشارع خالد بن الوليد بجوار مدرسة خالد بن الوليد العسكرية:

كليتا السياحة والفنادق والطب- العنوان مدينة طيبة شمال الأقصر بجوار جهاز مدينة طيبة.

كلية الألسن - السواقي شرق السكة- شارع مسجد عبدالكريم بجوار الإدارة التعليمية.

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