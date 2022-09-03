الأوراق المطلوبة للتقديم للمستجدين بجامعة الأقصر وعناوين الكليات
كتب:
أبو الحسن عبد الستار
06:03 م | السبت 03 سبتمبر 2022
جامعة الأقصر
أعلنت جامعة الأقصر، اليوم، الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2022-2023، وذلك خلال الفترة من يوم 18 حتى 29 سبتمبر.
وأوضحت جامعة الأقصر، عبر موقعها الالكتروني، أن الأوراق المطلوبة كالتالي:
الأوراق المطلوبة
- بطاقة الترشح + عدد 2 صورة.
- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة
- أصل شهادة الميلاد المائية الحديثة (أناث) + 2 صورة.
- أصل شهادة الميلاد المائية الحديثة (ذكور) مدون عليها الرقم الثلاثي+ 2 صورة.
- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية الصلاحية.
- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب سارية الصلاحية.
- عدد 8 صور شخصية خلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
- استمارة 2 جند للذكور.
- نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور.
- حافظة بلاسيتك بكبسولة.
- طلب الالتحاق + استمارة الكشف الطبي (لدى مكتب شئون طلاب الكلية)
- سداد المصروفات عن طريق الفيزا فقط لا غير بخزينة الكلية، ويتم تسليم إيصالات السداد لمكتب شئون طلاب الكلية.
كليات جامعة الأقصر
تضم جامعة الأقصر 6 كليات هي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، والطب والألسن والآثار والحاسبات والمعلومات، وفيما يلي عناوين الكليات والإدارة المركزية.
كليتا الحاسبات والمعلومات والآثار والإدارية المركزية للجامعة- العنوان شارع المدارس بالعوامية جنوب المدينة.
كلية الفنون الجميلة- العنوان بشارع خالد بن الوليد بجوار مدرسة خالد بن الوليد العسكرية:
كليتا السياحة والفنادق والطب- العنوان مدينة طيبة شمال الأقصر بجوار جهاز مدينة طيبة.
كلية الألسن - السواقي شرق السكة- شارع مسجد عبدالكريم بجوار الإدارة التعليمية.