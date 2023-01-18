سعياً لتحقيق إجماع عالمي.. الإمارات تطلق شعار قمة المناخ (COP-28)

بهدف التأكيد على مد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، وتسليط الضوء على العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار، جاء شعار مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء أمس الثلاثاء، الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بمؤتمر (COP-28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، في مدينة «إكسبو دبي»، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

عناصر الحياة البرية والبحرية داخل الكرة الأرضية

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أن شعار الدورة الـ28 من مؤتمر قمة المناخ، يأتي انطلاقاً من «مفهوم أننا جميعاً سكان عالم واحد»، حيث جاء التصميم في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، ويتضمن مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي.

ويتضمن الشعار رموزاً تشير إلى الإنسان، وعناصر من الحياة البرية والبحرية والطبيعة، بالإضافة إلى رموز تشير إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنقل، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية، لتعكس ضرورة الابتكار في جميع القطاعات، لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة الشاملة.

دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة

ويُعد تصميم شعار مؤتمر قمة المناخ بمثابة دعوة للمجتمع الدولي، بضرورة توحيد الجهود وتضافرها، لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدما في مسار يحتوي جميع العناصر الطبيعية، للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية، وعمل عالمي مشترك.

كما يؤكد الشعار على الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف، بضرورة تضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، الممثلة ضمن الرموز المتنوعة في الهوية البصرية.

نقلة نوعية في التقدم نحو أهداف اتفاق باريس

ونقلت «وام» عن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف، قوله: «نعيش في عالم واحد، عالم نحتاج فيه إلى التعاون والعمل الشامل والتكاملي، لتحقيق نقلة نوعية في التقدم نحو أهداف اتفاق باريس».

وأضاف أن مؤتمر (COP-28) سيركز على التعاون وتضافر الجهود، وتطبيق نهج عدم ترك أي أحد خلف الركب، داعياً إلى «توفيق الآراء، والسعي إلى تحقيق إجماع عالمي، حتى نتمكن من تحقيق التقدم، ورفع سقف الطموح المناخي، والانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها».

ومن المقرر أن يتم استخدام الشعار الجديد لمؤتمر قمة المناخ، والهوية البصرية للقمة، في كافة المواد المتعلقة بمؤتمر الأطراف (COP-28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمؤتمر، الذي تم إطلاقه مؤخراً، وكذلك في موقع الفعاليات بمدينة «إكسبو دبي».