88 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في سوهاج يبدأون امتحانات الفصل الأول

انطلقت، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج، وذلك في 11 إدارة تعليمية.

وأعلنت مدرية التربية والتعليم في سوهاج، أن عدد الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي لهذا العام 88 ألفا و691 طالبًا وطالبة، في 11 إدارة تعليمية في مراكز المحافظة، موزعين على 467 لجنة.

جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، جاهزية واكتمال واستعداد الإدارات التعليمية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي 2023/2022، والتي بدأت منذ قليل.

وأشارت، في بيان، إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من كافة الاستعدادات وتجهيز 467 لجنة امتحانات، مشيرًا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات في جميع اللجان، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب.

حملات نظافة ورفع الإشغالات

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة من محيط المدارس واللجان، من أجل توفير كافة الراحة المناسبة للطلاب، لأداء الامتحانات في يسر وسهولة.