ناقد رياضي: الجمهور السعودي محظوظ باستضافة الكلاسيكو وكأس السوبر الإيطالي

قال فهد العيسى، ناقد رياضي سعودي، إن الرياض والجمهور المتواجد بها محظوظ جدا لوجود أحداث رياضية كبيرة فيها، موضحا أن الأسبوع بدأ بكلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد، ثم ديربي الغضب ميلان والإنتر، وغدا مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، وهي أحداث رياضية كبيرة.

ديربي ناري وهما فريقان عملاقان ولهم أنصار وجماهير

وأضاف الناقد الرياضي السعودي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلامية آية الكفوري وليلاس كلوزي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ديربي الغضب ميلان وإنتر، ديربي ناري وهما فريقان عملاقان ولهم أنصار وجماهير، وسيكون اليوم حدث رياضي كبير في الرياض».

نتوقع حضور جماهيري كبير في اللقاء

وأضاف فهد العيسى: «السعودية استضافت كأس السوبر الإيطالي في جدة في 2018 وكذلك في 2019، واليوم نستقبلهم بأكبر ملاعب السعودية، ونتوقع حضور جماهيري كبير في اللقاء، والفريقان ليسا في حالة جيدة فنيا، ولكنها المواجهة الأولى لهم في 2023، والتقوا 4 مرات الموسم الماضي، فاز ميلان في لقائين وتعادلا في لقاء، فيما لم يقدم ميلان نتائج إيجابية بعد العودة لكأس العالم؛ لكن أتوقع أن يكون ميلان الأقرب».