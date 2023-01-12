مدحت العدل يُشيد بالجمهور السعودي: رد فعله مذهل في موسم الرياض 2023

أشاد الكاتب مدحت العدل، برد فعل الجمهور السعودي تجاه العرض المسرحي «تشارلي» بطولة محمد فهيم، والذي انطلق أولى عروضه أمس الأربعاء.

وكتب مدحت العدل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «بالأمس كان العرض الأول لمسرحية تشارلي في البوليڤارد في الرياض.. والحقيقة يجب أن أشيد بالجمهور السعودي العظيم وردة فعله المذهلة والمشجعة تجاه عرض موسيقي بالكامل عن حياة شارلي شابلن وهو أمر يحتاج ثقافة وتذوق من نوع خاص».

وأضاف مدحت العدل: «شكرًا هيئة الترفيه وشركة صلة على وقوفهما بجانب هذا العرض إيماناً بالقوي الناعمة وتأثيرها.. شكرًا لكل فريق العمل الكبير على المجهود العظيم ومبروك النجاح.. الحمد لله».

تعرف على أبطال وصناع مسرحية تشارلي

ومسرحية تشارلي تشابلن تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات محمد سعد.