«مستثمري الطاقة الشمسية» بأسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمشروع ريادة الأعمال

شهدت محافظة أسوان، اليوم، حفل ختام الدفعة الأولى لمشروع حاضنة ريادة الأعمال «بنبانير»، والذى تنفذه جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، لتخريج 10 مشروعات لريادة الأعمال، بتمويل يصل إلى مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد الشرقاوى المدير الإقليمي لمنطقة الصعيد بمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وسطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، ونخبة من قيادات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بأسوان.

محطة بنبان عنوان للطاقة النظيفة

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته، أهمية تعزيز الاستفادة القصوى من الطاقة النظيفة، والعمل علي تعدد مصادرها من الشمس والرياح وغيرها، في ظل اهتمام الدولة بإيجاد موارد للطاقة المتجددة وغير المتجددة، مواكبة مع التغيرات المناخية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن ريادة الأعمال والابتكار تساعد الطلاب والخريجين على دخول سوق العمل غير التقليدي، وذلك من خلال حاضنة ريادة الأعمال التي تعمل على مساعدة الشباب على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة.

وذكر أن هذا الدعم يكون من خلال التوجيه، وطرح الأفكار، وتقديم يد العون للشركات الناشئة بالدراسات والخبرات التي يفتقدها شباب الخريجين، كما تعد الحاضنات التكنولوجية أداة تحفيز استراتيجية تعزز من التنمية الاقتصادية وتسهم في تغيير العالم من حولنا.

تقيدم الدعم الفني

وأكد أحمد الشرقاوي، المدير الإقليمي لمنطقة الصعيد بمركز تحديث الصناعة، أن المركز باعتباره بيت خبرة، يسعى إلى تقديم الدعم الفني وتطوير حاضنات الأعمال خاصة بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في خدمة ودعم الاقتصاد القومي من خلال المشروعات الصغيرة والحرفية، لتوفير المزيد من فرص العمل.

وتابع، أن المركز شارك جمعية مستثمرى الطاقة ببنبان في تقديم الدعم الفني، لرعاية وتطوير 10 مشروعات لريادة الأعمال.