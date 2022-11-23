لخدمة محطة بنبان.. اعتماد أول معمل لاختبارات الخلايا الشمسية بأسوان

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، وصول أحدث جهاز للاختبارات الشمسية للمعمل المتميز بكلية الهندسة جامعة اسوان، بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه، في إطار الخطة البحثية للارتقاء بالمنظومة التعليمة والبحثية بجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة.

تقديم خدمات لمحطة بنبان للطاقة الشمسية

أضاف نائب رئيس جامعة أسوان، أنه تلك الخطوة تأتي كترجمة حقيقية للخطة الإستراتيجية لخدمة البحث العلمي، من خلال الأبحاث العلمية في مجال الطاقة الشمسية، في ضوء توجهات الدولة للطاقة الخضراء والطاقة النظيفة.

أوأكد أنه تم اعتماد أول معمل بالجامعة لاختبارات الخلايا الشمسية، التى ينتظر أن تقدم خدمات عديدة لمنطقة محطة بنبان وفارس.

أجهزة اختبارات وبحث وتطوير

أشار عبد العزيز، إلى أن معمل أبحاث الطاقة الشمسية، يعد أول مركز متميز بالجامعة ملحق بمركز أبحاث إلكترونيات القوى بكلية الهندسة بأسوان (APEARC)، وهو أحد المراكز المتفردة في تخصصه على مستوى مصر.

وأوضح أن المركز يضم العديد من أجهزة الاختبارات والبحث والتطوير، كما تم تجهيز المركز المتميز بدعم من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF).