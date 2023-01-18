مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في البحيرة

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب في حادث بالبحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة أثناء عبور الطريق، وحُرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «محمد. أ. س»، 22 سنة، مقيم في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.