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عاجل.. الدولار يواصل التراجع في البنوك لليوم الثالث

كتب:

محمد الدعدع
10:08 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
الدولار

الدولار

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الثالث على التوالي، أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، بواقع قرشين، إذ سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر، 29.53 جنيه للبيع، من 29.55 جنيه منتصف تعاملات أمس، وسجل سعر الشراء في البنكين الأكبر في السوق 29.43 جنيه.

وتراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه ليسجل 29.61 جنيه للبيع و29.47 جنيه للشراء، كما شهدت بنوك القطاع الخاص تراجعات مماثلة 29.65 جنيه كمتوسط للبيع.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.