«صرف الإسكندرية» تحذر من مخاطر الوصلات غير القانونية: تسبب انهيار العقارات

تعيش الإسكندرية أجواء صعبة في الشتاء، نتيجة ارتفاع منسوب تراكمات المياه، على إثر جزئين، أحدهما طبيعي خاص بكمية الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة، والآخر نتيجة وصلات الصرف الصحي، التي يجرى توصيلها دون مراعاة الاشتراطات الهندسية والفنية، الأمر الذي تبعه تحذير اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من مخاطرها كونها تشكل خطورة على قاطني تلك العقارات، بالإضافة إلى تأثيره على استيعاب شبكة الصرف الصحي والتسبب في «الطفوحات» وتجمعات المياه.

ذلك التحذير تبعه تأكيد من الصرف الصحي في بيان أمس، بأن الشركة سوف تزيل على الفور تلك الوصلات، وتتخذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتحرير المخالفات فور اكتشافها.

طريقة تقنين الأوضاع

وناشد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، المواطنين بمحافظة الإسكندرية بسرعة تقنين أوضاعهم، عبر الآتي:

- التوجه إلي مركز خدمة العملاء بمقر الشركة بالديوان العام بالشاطبي لإتمام الإجراءات.

- تقنين الوضع وتقديم المستندات وسداد المستحقات المالية طبقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

الوصلات غير القانونية تؤثر على البنية التحتية

وأشار «نافع» إلى أن التحذير يأتي نظرا للأضرار الجسيمة التي تتسبب بها الوصلات غير قانونية على الشبكات والبنية التحتية بمحافظة الإسكندرية.