«صرف الإسكندرية»: أولوية لرفع المياه من أمام المدارس والمستشفيات 

تابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ قليل، رفع تجمعات مياه الأمطار من ميدان الجندي المجهول بالمنشية ومن أمام الموقف الجديد وكرموز وأمام مستشفى الجمهورية علي طريق المحمودية.

وأكد «نافع»، في تصريحات صحفية خلال تواجده، أنه وجه بأن تكون الأولوية لرفع تجمعات مياه الأمطار من أمام المدارس والمستشفيات، مشيراً إلى أنه خلال الوقت المقبل ستعود الشوارع بشكل مستقر بعد رفع التجمعات بالكامل.

أمطار غزيرة ضربت الإسكندرية

وأوضح أن مياه الأمطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق، وتسببت في بعض التجمعات، والتي قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور.

وأكد رئيس الشركة، استمرار تمركز السيارات والمعدات في جميع أنحاء المحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

152 سيارة لمنع تراكم المياه في الإسكندرية

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه بناء على تقرير هيئة الأرصاد بعدم استقرار حالة الجو وتوقعات سقوط أمطار، تم نشر 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها شبكة الصرف.