مطروح تستعد لامتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بتشكيل غرف عمليات

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات المديرية ورؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي تبدأ السبت المقبل.

ضوابط امتحانات الشهاده الاعدادية

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، في بيان، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات، وكذلك عدم تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث أنه يعد المسؤول بشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

استلام مقار لجان الإعدادية

ووجه وكيل تعليم مطروح رؤساء لجان الشهادة الإعدادية باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان، والتأكد من عدم وجود أي من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه وكيل المديرية رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية، لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة، وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة، مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً، والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور، لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأوضح وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان بضرورة منع استخدام جميع المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهواتف الجوالة، أو أي أجهزة إلكترونية نهائياً داخل اللجان، لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق التعليمات الوزارية.