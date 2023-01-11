وكيل «تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس إدارة مطروح التعليمية ومدى انتظام العملية الامتحانية، وسط أجواء هادئة وآمنة، متأكدًا من الطباعة الجيدة لأوراق الامتحانات، ووضوح أسئلة في مختلف اللجان، وخلوها من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الابتدائية والإعدادية

وحول امتحانات الفصل الدراسي الأول، اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، خلال جولته على المدارس والمتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بمطروح على انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل مع التزام جميع المشاركين في الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة.

لا شكاوي من امتحانات النقل بمطروح

وأكد وكيل تعليم محافظة مطروح، في بيان صحفي، أنه لم ترد أي شكاوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية في مختلف المراحل النقل، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مشددًا على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وفي ذات السياق، تابع وكيل الوزارة مسار العمل بالمطبعة السرية مؤكدا للعاملين بها ضرورة الإخلاص والتفاني وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم مع الالتزام بالسرية التامة والأمانة المهنية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والعدل والالتزام.