انتهاء التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة قبل نهاية إجازة نصف العام 2023

تستعد الجامعات الخاصة، بمختلف المحافظات لتنسيق القبول 2022-2023، المقرر فتح باب التقدم على الأماكن الشاغرة به، السبت المقبل الموافق 21 يناير الجاري، وغلق باب التسجيل 9 فبراير المقبل، وفقاً لخريطة التقديم التي أقرها الأعلى للجامعات، فيما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن التقديم على الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات سينتهي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، ومع بدء إجازة نصف العام 2023 في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، موضحأ أن الإجازة ستبدأ من 28 يناير الجاري و حتي 9 فبراير المقبل لمختلف الكليات والمعاهد.

إجازة نصف العام 2023

وأكد الأعلى للجامعات الخاصة، في تقرير صادر عنه، أن الكليات ملتزمة لكافة الضوابط والقواعد التي يقرها الأعلى للجامعات الحكومية، فيما بتعلق بضوابط القبول وتنسيق الجامعات والحدود الدنيا والقرارات والتي منها الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، وبموعد إجازة نصف العام 2023 لمختلف الكليات، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد الجيد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

امتحانات الجامعات قبل إجازة نصف العام 2023

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 قاربت على الانتهاء بعدد من الكليات ، منوهاً إلى أن الموعد النهائي للامتحانات المحدد من قبل الأعلى للجامعات هو 26 يناير الجاري، أي قبل موعد إجازة نصف العام 2023، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة الإسراع من تصحيح أوارق الامتحانات وإعلانها في أسرع وقت.