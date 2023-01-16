«الجامعات الخاصة»: لا زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب الجدد

كشف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، حقيقة زيادة قيمة ورسوم المصاريف الدراسية 2023 للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق والتقديم للأماكن الشاغرة منتصف العام الدراسي الجاري، مؤكداً أنه لا توجد أي زيادة في قيمة المصروفات، وسيتم قبول الطلاب بنفس قيمة المصاريف والرسوم الدراسية التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح الدكتور عبادة سرحان أن التقديم سيبدأ من 21 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل، دون زيادة في المصروفات والرسومة الدراسة.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

وأضاف عضو المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعات ملتومة بقرارات الأعلى للجامعات والحدود الدنيا للكليات التي جرى قبول الطلاب بها، مشيراً إلى أن هناك 6 جامعات أهلية وجامعة خاصة واحدة لا توجد بهم أماكن شاغرة ومتاحة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2022-2023.

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وشدد على أن الجامعات منتظمة حالياً في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.