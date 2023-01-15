الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية منتصف 2023

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات للعام الجامعي الجاري، و ذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، بدءًا من يوم السبت المُقبل الموافق 21/1/2023 الجاري.

وأوضح أن التقديم ينتهي يوم الخميس الموافق 9/2/2023، و ذلك وفقا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول 2022، مع ضرورة الالتزام وتطبيق قرارات الأعلى للجامعات وعدم مخالفة أو تجاوز التعليمات الخاصة بالقبول.

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية

و تستعرض «الوطن»في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2023 التي أقرها المجلس، للطلاب الراغبين في التقدم والإلحاق، بدءا من السبت المقبل.

كلية الطب: 82%

الصيدلة: 74%

العلاج الطبيعي: 78%

الطب البيطري: 70%

الأسنان: 80%

الهندسة: 68%

الحاسبات: 62%

التكنولوجيا الحيوية + الزراعة + العلوم+ التربية + اللغات + الإعلام + الآثار و غيرها من الكليات: 55%

الحدود الدنيا لجامعة الجلالة والعلمين 2023:

كلية الطب: 79%

الصيدلة: 73%

العلاج الطبيعي: 76%

الأسنان: 79%

الهندسة: 66%

الحاسبات: 61%

التكنولوجيا الحيوية + الزراعة + العلوم+ التربية + اللغات + الإعلام + الآثار و غيرها من الكليات: 55%