فتح باب القبول السبت.. الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من الأعلى للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، بدءًا من السبت المقبل وحتى الخميس 9 يناير الجاري.

الجامعات الخاصة المعتمدة من الأعلى للجامعات 2023

وتستعرض «الوطن»، وفقا لتقرير المجلس الأعلى للجامعات، جميع المؤسسات الجامعية المعتمدة من المجلس سواء الجامعات الخاصة أو الأهلية أو الدولية، وغيرها:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر الدولية

الجامعة الالمانية في مصر

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة الأهرام الكندية

الجامعة البريطانية في مصر

جامعة سيناء جامعة المستقبل

جامعة فاروس

جامعة النهضة

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

جامعة هليوبوليس

جامعة دراية

جامعة بدر

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة حورس

الجامعة المصرية الصينية

الجامعات الأهلية

جامعة النيل

الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني

جامعات دولية لها فروع بمصر

جامعات المعرفة الدولية

جامعة الأمير إدوارد

جامعة هيرتفوردشاير

الجامعات الاوروبية في مصر

جامعات ذات طبيعة خاصة

العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

جامعات وأكاديميات ومعاهد باتفاقيات دولية وإطارية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

جامعة سنجور

جامعة برلين التكنولوجية بالجونة

الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة

جامعة اسلسكا مصر

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

معهد البحوث والدراسات العربية

جامعات تم الموافقة على اللائحة وبدء الدراسة بها

جامعة السلام

جامعة الصالحية الجديدة

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة سفنكس

جامعة بدر بأسيوط

جامعة ميريت

جامعة مايو