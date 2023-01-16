جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع 3 أشخاص في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لغز العثور على 3 جثث لـ فتاة وشاب ومسن في أحد الشوارع بمنطقتي مدينة نصر ومنشأة ناصر، وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين الثلاثة أن سبب الوفاة هو تعاطيهم جرعات مخدرات زائدة من مخدر الهيروين.

مدينة نصر

كان مأمور قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «بدور.م.م» 30 سنة ، وبالفحص تبين العثور عليى متعلقاتها الشخصية ، كما تبين خلو الجثة من ثمى إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن المتوفية مدمنة لمخدر الهيروين ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطيها لجرعة مخدرات زائدة.

منشأة ناصر

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «ياسر. ي» 48 سنة، وجثة أخرى لشاب مجهول الهوية وفي العقد الثالث من العمر، وبمناظرة الجثتين تبين أنهما يرتديان كامل ملابسهما الداخلية والخارجية ، كما تبين خلو الجثتين من ثمه إصابات ظاهرية ، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة هو تعاطيهما جرعات مخدرات زائدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.