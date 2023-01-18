عودة «نجم مارفيل» جيرمي رينر إلى منزله بعد 18 يوما في المستشفى

خرج النجم الأمريكي جيرمي رينر من المستشفى بعدما قضى بها ما يقرب من 18 يوما، بسبب الحادث الذي تعرض له في أول أيام العام الجديد، عندما صدم نفسه بالخطأ أثناء تجريف الثلج أمام منزله، ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وأجرى عملية جراحية وظل لعدة أيام في وحدة العناية المركزة.

ونشر جيرمي رينر في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، مشهد من الموسم الثاني من مسلسله «Mayor of Kingstown»، الذي بدأ عرضه في يناير الجاري، معلقا «أعاني من التشويش العقلي أثناء التعافي، ولكني متحمسًا جدًا لمشاهدة الحلقة 201 مع عائلتي في المنزل»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جيرمي رينر من المستشفي: «أفتقد مكاني السعيد»

ونشر «رينر» يوم الاثنين الماضي، قبل ساعات من عودته إلى المنزل بعد تعافيه من الحادث الذي تعرض له، صورة خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام»، تعرض مشهدًا ثلجيًا في ما يبدو أنه منطقة رينو، حيث يقع منزله مع كمية كبيرة من الثلوج المتراكمة عالياً فوق الأسطح والأشجار معلقا «أفتقد مكاني السعيد».

كما شارك الجمهور صورة منفصلة لطريق ثلجي يبدو أنه في المنطقة القريبة من منزله في وقت متأخر من ليلة الاثنين، حيث ناشد سكان المنطقة السفر بعناية، قائلا «إنها رحلة شاقة فوق الممر.. كونوا بأمان».

تفاصيل إصابة جيرمي رينر

ونُقل «رينر» جوا إلى مركز طبي محلي في الأول من يناير بعد تعرضه للدهس من جرار إزالة الجليد الذي يملكها، وقع الحادث أثناء قيامه بإزالة الثلوج من أمام منزله بعد تساقط الثلوج بغزارة في المنطقة، حسبما قال مندوبو شرطة مقاطعة واشو، دارين بلعام في الأيام التي أعقبت الحادث.

وعانى الممثل الأمريكي من «صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام»، بحسب بيان صادر عن ممثله الإعلامي، وخضع لعملية جراحية طارئة في اليوم التالي.