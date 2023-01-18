فصل الكهرباء لمدة 5 ساعات عن منطقة الكوثر بالغردقة غدا لصيانة المحولات

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر بمدينة الغردقة غدا الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وذكر بيان لمركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عمارات الجيش بالأحياء شمال مدينة الغردقة صباح اليوم الأربعاء، وأن موعد عودة التيار الساعة الثانية مساء اليوم، بعد الانتهاء من عملية الصيانة.

سبب فصل التيار الكهربائي

وأفاد مسؤلو شركة الكهرباء بالبحر الأحمر، بأن فصل التيار الكهربائي عادة ما يكون بسبب إجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وإعادة توزيع الأحمال على مناطق الغردقة.

حريق في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي

وفي سياق آخر، شهدت مدينة الغردقة حادث مصرع شاب في حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة الصيادين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق، وتبين من التحقيقات أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بدفن الجثمان.