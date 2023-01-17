محافظ البحر الأحمر يفاجئ مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على المرضى

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الغردقة العام للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين، ومتابعة سير العمل بالمستشفى، يرافقه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

وتفقد محافظ البحر الأحمر في زيارته المفاجئة، أقسام المستشفى «الاستقبال والرعاية المركزة ووحدة غسيل الكلى»، واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريقة جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولًا بأول وانتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالقسم، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

وتابع «حنفي» انتظام سير العمل بالمستشفى والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

محافظ البحر الأحمر يوجه بحسن استقبال المرضى

وخلال جولته التفقدية بالمستشفى، التقى محافظ البحر الأحمر بالأطباء، موجهًا بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها.

كما استمع لشكاوى بعض المواطنين من المرضى ورواد المستشفى، ووعدهم بالتواصل الفوري وحل مشاكلهم، مع التأكيد على حرصه الدائم للتواجد بين أبناء المحافظة من خلال زياراته المختلفة والاستماع إليهم.