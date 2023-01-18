أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. طن «البرازيلي» بـ13 ألفا و700 جنيه

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في عدد من الأنواع واستقرارا في أخرى، وذلك عبر حركة تداول لعمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأوضح عضو الغرفة التجارية لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت استقرارا نسبيا لليوم الثالث علي التوالي، ما يصب في مصلحة المستهلكين في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى الأسعار سجلت التالي:

- سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألفا و700 جنيه، بتراجع 50 جنيهاً لكل طن.

- سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 13 ألفا و600 جنيه.

- سعر طن الذرة الروماني 13 ألفا و650 جنيهاً.

- سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألفا و800 جنيه، بتراجع 50 جنيهاً لكل طن.

- سعر طن الذرة الشامية المحلي 14 ألف جنيه.

- سعر أردب الذرة الرفيعة 1850 جنيهاً.

استقرار أسعار الذرة الصفراء

وأضاف «حاتم»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات تشهد استقرارا منذ أسبوع، خلال حركة التداول بالأسواق والمتاجر الحرة.