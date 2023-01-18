سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية

للمرة الثالثة على التوالي، شهدت البورصات العالمية، انخفاضا اليوم الأربعاء في أسعار الذهب، مع بداية التدولات الصباحية، حيث سجلت الأوقية نحو 1900 دولار، بينما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأسواق ومحلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وعلى المستوى المحلي شهدت أسعار الذهب، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، حالة من عدم الاستقرار، نظرا لتأثرها الدائم والمرتبط بالتذبذب الذي يسيطر على البورصات العالمية للمعدن الأصفر.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في مصر، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

- الأوقية: 1900 دولار.

- عيار 18، سجل 1526جنيها للبيع و1543 للشراء.

- عيار 14 سجل 1187 جنيها للبيع و1200جنيهات للشراء.

- عيار 21 سجل 1780 جنيها للبيع، و1800 جنيه للشراء.

- عيار 22 سجل 1865 جنيها للبيع و1886 للشراء.

- عيار 24 سجل 2034 جنيها للبيع و2057 للشراء.

- سعر الجنيه الذهب 14240 جنيها للبيع و14400 جنيه للشراء.

- كيلو الذهب بيع 2.034.286 شراء 2.057.143 جنيه.