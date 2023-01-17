الذهب يصل إلى أعلى مستوياته عالميا.. و«عيار 21» مستقر في مصر

استقر الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأوقية اليوم، محلقًا قرب أقوى مستوياته منذ أبريل الماضي، حيث أدى انخفاض التضخم الأمريكي والتوقعات ذات الصلة إلى إثارة الآمال في تشديد نقدي أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تباطؤ التضخم الأمريكي للشهر السادس

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 6.5% في ديسمبر الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق، وكانت هذه أيضًا أدنى قراءة منذ أكتوبر 2021، ما رفع الآمال بأنّ التضخم قد بلغ ذروته في يونيو عند 9.1%.

زيادة طفيفة في سعر الفائدة

ويتوقع المستثمرون في الغالب أن يتحول البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، بعد أن حقق 4 زيادات 75 نقطة أساس العام الماضي وزيادة نصف نقطة مئوية في ديسمبر الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ومحليا، حافظ الذهب على استقراره النسبي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رغم بعض التحركات الطفيفة صعودا وهبوطا، وسجل عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة 2,069 جنيه، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا 1,810 جنيه، وعيار 18 بسعر 1,551 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة

وبلغ سعر الذهب عيار 14 النحاسي، 1,207 جنيه، وسعر الأوقية 64.333 ألف جنيه، وسعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 14.480 ألف جنيه، دون مصنعية أو دمغة، بحسب تعاملات الصاغة الصباحية.