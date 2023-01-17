أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ1551 جنيها

يعتبر الذهب من المجالات المهمة للادخار والاستثمار، إضافة إلى كونه زينة للنساء، ولذلك يهتم بهد عدد كبير من المواطنين، خاصة عيار 21 الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في ربوع مصر.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

- الأوقية: 1908 دولارًا.

- عيار 18 سجل 1,526 جنيهًا للبيع، و1,551 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 سجل 1,187 جنيهًا للبيع، و1,207جنيهات للشراء.

- عيار 21 سجل 1,780 جنيها للبيع، و1,810 جنيهات للشراء.

- عيار 22 سجل 1,865 جنيهًا للبيع، و1,896 جنيها للشراء.

- عيار 24 سجل 2,034 جنيها للبيع، و2,069 جنيها للشراء.

- سعر الجنيه الذهب بيع 14,240 جنيها، شراء 14,480 جنيها.

- كيلو الذهب بيع بيع 2,034,286 جنيها، شراء 2,068,571 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

واستقر الذهب في البورصات العالمية، فوق مستوى 1908 دولار للأوقية اليوم، وأصبح في أقوى مستوياته منذ أبريل 2022، وذلك بسبب انخفاض التضخم الأمريكي وزيادة التوقعات بهدوء وتيرة سياسات التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.