الذهب ينخفض اليوم عالميا وفي مصر.. كم سعر عيار 21؟

انخفض الذهب إلى حوالي 1900 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انتعش الدولار من أدنى مستوياته الأخيرة، في حين حدت الرهانات على وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خسائر المعدن الأصفر.

ارتفاع طفيف في سعر الفائدة

أظهرت أحدث البيانات أن تضخم المستهلك الأمريكي قد تراجع إلى 6.5% في ديسمبر، مما يشير إلى أن الأسعار ربما تكون قد بلغت ذروتها عند 9.1% في يونيو وتعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول إلى زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في فبراير.

يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات تضخم المنتجين الأمريكيين ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي قد توفر المزيد من القرائن على مسار تشديد سياسة البنك المركزي الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم

محلياً، تراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 جنيهاً، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 2057 جنيها من 2069 صباح يوم أمس الثلاثاء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم 1800 جنيه من 1810 يوم أمس، وسجل عيار 18 سعر 1543 من 1551 جنيه أمس، وعيار 14 النحاسي 1200 جنيه من 1207 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) اليوم 14400 جنيه من 14480 جنيه أمس.