استقرار أسعار الذهب العالمية.. الأونصة تسجل 1900 دولار

حققت أسعار الذهب العالمية استقرارا في الأسعار، لتستقر أعلى من 1900 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، محلقًا بالقرب من أقوى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي، حيث أدى انخفاض التضخم الأمريكي والتوقعات ذات الصلة إلى إثارة الآمال في تشديد نقدي أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 6.5% في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق، وكانت هذه أيضًا أدنى قراءة منذ أكتوبر 2021، ما رفع الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته في يونيو عند 9.1%.

الذهب حساس لتوقعات الأسعار

ووفق تقارير البورصات العالمية، يتوقع المستثمرون في الغالب أن يتحول البنك المركزي إلى زيادة أصغر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير بعد أن حقق 4 زيادات 75 نقطة أساس العام الماضي، وزيادة نصف نقطة مئوية في ديسمبر.

وأشارت أن الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، والعكس صحيح.

وتراجعت عقود الذهب الفورية قبل استقرارها بنسبة 0.33% وسجلت نحو 1,909.63 دولار للأوقية، وسجلت عقود الذهب الآجلة انخفاضا بنسبة 0.51% لتصل إلى حوالي 1,911.90 دولار للأوقية.

استقرار أسعار الذهب

وواصلت أسعار الذهب في مستقرة على تراجعها بشكل مباشر خلال تعاملات اليوم؛ بسبب صعود مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة مكونة من 6 عملات رئيسية أخرى، مسجلا ارتفاع بنسبة 0.15% ليستقر عند 102.102 نقطة تقريبا، ومع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي يسفر عنه تراجع في أسعار الذهب، نظرا للعلاقة العكسية بين الطرفين.