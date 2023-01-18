محافظ بورسعيد للطلاب: اعتمدوا على الكتاب المدرسي و«بلاش دروس خصوصية»

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من المدارس الإعدادية خلال أول يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية إذ يؤدي الطلاب مادتي العلوم والكمبيوتر، مطمئنا على سير الامتحان.

وأبدى المحافظ سعادته بعد حواره مع الطلاب وحثهم على تغيير ثقافة الدروس الخصوصية، موضحا أن بورسعيد هي المحافظة الوحيدة التي غيرت أساليب الامتحان بنظام البابل شيت ليتعود الطالب على التابلت عند دخوله المرحلة الثانوية.

الغضبان: الامتحانات تأتي من كتاب المدرسة

وناشد محافظ بورسعيد أولياء الأمور بحث أبنائهم على الاعتماد على الكتاب المدرسي والابتعاد عن الدروس الخصوصية لأنها تسلب الطالب عقله وتجعله لا يفكر.

وتابع: كتاب المدرسة أوفر حيث يدفع الطالب طول العام 230 جنيها مصروفات الكتب بينما يدفع 150 جنيها شهريا لكل مادة ما يمثل عبئا على الأسرة ويحتاج ميزانية أخرى، مضيفا: أبناؤنا أذكياء وقادرون على المذاكرة بدون دروس خصوصية ودور ولي الأمر أن يعيد ترتيب فكر رفض ثقافة الدروس الخصوصية والتأكيد على أن الامتحانات تأتي من كتاب المدرسة.

صاحب محافظ بورسعيد في الجولة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

67 لجنة رئيسية بالمحافظة

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تجري خلال، 67 لجنة رئيسية بالمحافظة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعات سابقة مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم والمراقبين الأوائل.