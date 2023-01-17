امتحانات الشهادة الإعدادية.. لجان على المدارس وتقرير يومي وحراسة مشددة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات مهمة وعاجلة لمديري المدارس بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر أن تنطلق يوم السبت 21 يناير 2023، مؤكدة الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ عن أي مشكلة أوعقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان التنبيه بضرورة المتابعة الميدانية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية، والتنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات، والأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

إعداد خطة لزيارة جميع اللجان خلال انعقاد الامتحان

وأكدت التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها واستلامها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير، واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة، متابعة أعمال تقدير الدرجات أولا بأول، والتأكد الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد، وإبلاغها فورا إلى شئون الطلبة.

وشددت المديرية على تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وسرعه تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاه السرعة والدقة علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.

كما طالبت بإعداد خطة لزيارة جميع اللجان، خلال انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرأ وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين، بما لا يتجاوز المعدلات المسموح بها، وعمل لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم وتعليقها فى مكان ظاهر بمقر اللجنة.

وأضافت تعليم الجيزة، التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

- إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

كما وجهت مديرية التعليم بالجيزة، بعدة تعليمات لمديري الإدارات التعليمية والمدارس، وهي كالتالي:

- عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

- تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير.

تشديد الحراسة على المدارس خلال فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة

- مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربية والتحقق من صلاحيتها.

- منع التدخين نهائيا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنه 2001.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

- إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشره مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

- في حالة وجود امر طارئ يستدعى تدخل المديرية، يجرى الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.