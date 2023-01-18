انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. علامة مائية على ورقة الامتحان

انطلقت قبل قليل، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي سلامة الطلاب والمعلمين.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية، الخط والإملاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ظهراً، ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتي الساعة الواحدة ظهراً.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .. علامة مائية على وقة الامتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية علي الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2023، لتحديد المسؤولية في حالة وقوع خطأ أو أي محاولات غش ونشر وتصوير أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شددت الوزارة، على التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأن يكون زمن الإجابة ووقت المراجعة مناسب مع عدد الأسئلة بالامتحان.

ومن جانبه أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددا على عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .. تقدم 200 ألف طالب

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام، بلغ نحو 200 ألف و844 طالب وطالبة مقمسمين، بينهم 103 آلاف طالب بنين، و978 ألفا و43 طالبة بنات موزعين على 786 لجنة بالإدارات التعليمية.

ونوه «موسى»، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات بجميع الإدارت التعليمية الـ33، للتواصل على مدار اللحظة، كما وجه مديري عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.